Нападающий дортмундской Усман Дембеле готов перейти в «Барселону».

Каталонский клуб был заинтересован в футболисте летом прошлого года. тогда могла купить Дембеле у «Ренна» за 12 миллионов евро. Однако сам футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры. Он полагал, что не получит достаточно игровой практики в «Барселоне».

За год ситуация изменилась. Тренер может покинуть «Боруссию» из-за разногласий с менеджментом дортмундского клуба. Дембеле попросил своего агента не терять связь со спортивным директором «Барселоны» Робертом Фернандесом. Футболист готов перейти в каталонский клуб.

Проблема заключается в стоимости нападающего. Если летом прошлого года у «Барселоны» был шанс купить его у «Ренна» за 12 миллионов евро, то сейчас «Боруссия» может запросить почти втрое больше.