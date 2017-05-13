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    Усман Дембеле готов перейти в «Барселону»

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Томас Тухель Роберто Фернандес Бонильо Усман Дембеле

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле готов перейти в «Барселону».

    Каталонский клуб был заинтересован в футболисте летом прошлого года. «Барселона» тогда могла купить Дембеле у «Ренна» за 12 миллионов евро. Однако сам футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры. Он полагал, что не получит достаточно игровой практики в «Барселоне».

    За год ситуация изменилась. Тренер Томас Тухель может покинуть «Боруссию» из-за разногласий с менеджментом дортмундского клуба. Дембеле попросил своего агента не терять связь со спортивным директором «Барселоны» Робертом Фернандесом. Футболист готов перейти в каталонский клуб.

    Проблема заключается в стоимости нападающего. Если летом прошлого года у «Барселоны» был шанс купить его у «Ренна» за 12 миллионов евро, то сейчас «Боруссия» может запросить почти втрое больше.

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