«Рубин» заплатит Грасии около 10 млн евро в случае увольнения
«Рубин» заплатит главному тренеру Хавьеру Грасии около 10 млн евро неустойки в случае его увольнения.
Контракт тренера рассчитан еще на три сезона. Клуб не устраивают текущие результаты.
Снижение суммы возможно лишь в том случае, если Грасия сам решит уйти в отставку.
Ранее сообщалось, что «Рубин» может вернуть бывшего главного тренера Курбана Бердыева. Подтверждения эта информация пока не получила
Сейчас «Рубин» с 35 очками занимает 9-е место в чемпионате России.
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