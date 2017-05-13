«Рубин» заплатит Грасии около 10 млн евро в случае увольнения

«Рубин» заплатит главному тренеру Хавьеру Грасии около 10 млн евро неустойки в случае его увольнения.

Контракт тренера рассчитан еще на три сезона. Клуб не устраивают текущие результаты.

Снижение суммы возможно лишь в том случае, если Грасия сам решит уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что «Рубин» может вернуть бывшего главного тренера Курбана Бердыева. Подтверждения эта информация пока не получила

Сейчас «Рубин» с 35 очками занимает 9-е место в чемпионате России.