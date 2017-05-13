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    «Рубин» заплатит Грасии около 10 млн евро в случае увольнения

    Теги Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия бизнес Хавьер Грасия

    «Рубин» заплатит главному тренеру Хавьеру Грасии около 10 млн евро неустойки в случае его увольнения.

    Контракт тренера рассчитан еще на три сезона. Клуб не устраивают текущие результаты.

    Снижение суммы возможно лишь в том случае, если Грасия сам решит уйти в отставку.

    Ранее сообщалось, что «Рубин» может вернуть бывшего главного тренера Курбана Бердыева. Подтверждения эта информация пока не получила

    Сейчас «Рубин» с 35 очками занимает 9-е место в чемпионате России.

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