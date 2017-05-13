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    Спонсор «Рубина» рассматривает вариант с возвращением Бердыева

    Теги Ростов Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия отставки Хавьер Грасия

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может вновь стать главным тренером «Рубина».

    Сообщается, что идею с возвращением 64-летнего специалиста продвигает ТАИФ, спонсор казанского клуба.

    Бердыев, в свою очередь, твердо намерен покинуть «Ростов», накопивший большие долги, погасить которые не позволят средства, заработанные в еврокубках.

    Кроме того, «Рубин» рассматривает кандидатуры перспективных российских тренеров.

    Нынешний главный тренер казанцев Хави Грасия может избежать отставки только в случае ярких побед в ближайших матчах с «Ростовом» и ЦСКА. После 27 туров «Рубин» занимает в РФПЛ 9-е место.

    При Бердыеве казанцы дважды выигрывали чемпионат России и по разу – Кубок страны и Суперкубок.

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