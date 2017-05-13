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    «Реал» намерен продлить контракт с Зиданом до 2020 года

    Теги Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Зинедин Зидан

    Руководство «Реала» планирует продлить контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом до 2020 года. Об этом сообщает Marca.

    Такое решение было принято после выхода в финал Лиги чемпионов. Новое соглашение уже готово для подписания.

    Срок действия текущего контракта Зидана истекает по окончании сезона-2017/18.

    Зидан был назначен главным тренером «Реала» 4 января 2016 года, сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда завоевала три трофея – Лигу чемпионов, чемпионат мира среди клубов и суперкубок УЕФА.

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