«Реал» намерен продлить контракт с Зиданом до 2020 года

Руководство «Реала» планирует продлить контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом до 2020 года. Об этом сообщает Marca.

Такое решение было принято после выхода в финал Лиги чемпионов. Новое соглашение уже готово для подписания.

Срок действия текущего контракта Зидана истекает по окончании сезона-2017/18.

Зидан был назначен главным тренером «Реала» 4 января 2016 года, сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда завоевала три трофея – Лигу чемпионов, чемпионат мира среди клубов и суперкубок УЕФА.