Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков после матча 28-го тура чемпионата России с (0:3) остался недоволен работой судей.

«Пенальти надо посмотреть. Но это уже какая-то тенденция с этим судьей [Владимиром Сельдяковым], который постоянно ставит пенальти в наши ворота.

Я уже сказал на пресс-конференции после игры с «Оренбургом» (0:3), что не хочу, чтобы этот судья судил премьер-лигу. Могу только подписаться под своими словами.

Игра шла до пенальти, если бы продержались первый тайм, имели бы шансы во втором. Понятно, что уровень игроков ЦСКА приличный, нам было тяжело против них играть.

Травма Габулова? Были определенные проблемы с коленом, но думаю, что наш медицинский штаб сейчас будет работать над этим, надеюсь, что к следующему матчу он будет здоров», – заявил Кирьяков в эфире телеканала «Матч! Наш футбол».

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» и оторвался от «Зенита» на 4 очка