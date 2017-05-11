«Спартак» оштрафован на 25 тысяч за баннер про Миллера и синагогу

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал за несогласованный баннер, который был вывешен болельщиками московской команды на игре с «Томью» (1:0).

Авторы плаката изменили текст популярной песни «Экспонат». Во варианте, представленном болельщиками «Спартака», упоминались , некий человек по фамилии Миллер и синагога.

«За несогласованный баннер, вывешенный болельщиками «Спартака» на трибуне во время матча с «Томью», мы оштрафовали клуб на 25 тысяч рублей», – сообщил руководитель комитета Артур Григорьянц.

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер является патроном «Зенита».

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