«Спартак» оштрафован на 25 тысяч за баннер про Миллера и синагогу
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» за несогласованный баннер, который был вывешен болельщиками московской команды на игре с «Томью» (1:0).
Авторы плаката изменили текст популярной песни «Экспонат». Во варианте, представленном болельщиками «Спартака», упоминались «Зенит», некий человек по фамилии Миллер и синагога.
«За несогласованный баннер, вывешенный болельщиками «Спартака» на трибуне во время матча с «Томью», мы оштрафовали клуб на 25 тысяч рублей», – сообщил руководитель комитета Артур Григорьянц.
Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер является патроном «Зенита».
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