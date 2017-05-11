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    «Спартак» оштрафован на 25 тысяч за баннер про Миллера и синагогу

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия болельщики КДК РФС фото Алексей Миллер Артур Григорьянц

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» за несогласованный баннер, который был вывешен болельщиками московской команды на игре с «Томью» (1:0).

    Авторы плаката изменили текст популярной песни «Экспонат». Во варианте, представленном болельщиками «Спартака», упоминались «Зенит», некий человек по фамилии Миллер и синагога.

    «За несогласованный баннер, вывешенный болельщиками «Спартака» на трибуне во время матча с «Томью», мы оштрафовали клуб на 25 тысяч рублей», – сообщил руководитель комитета Артур Григорьянц.

    Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер является патроном «Зенита».

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