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    «Ювентус» и «Реал» во второй раз сыграют в финале Лиги чемпионов

    Теги Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов

    «Реал» выбил «Атлетико» из розыгрыша Лиги чемпионов (3:0, 1:2).

    В финале действующий обладатель трофея «Реал» встретится с туринским «Ювентусом», который оказался сильнее «Монако».

    Матч пройдет 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).

    До этого соперники один раз встречались в финале Лиги чемпионов. В 1998-м «Реал» обыграл «Ювентус» и выиграл главный европейский трофей впервые за 32 года.

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