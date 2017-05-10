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    «Реал» в 15-й раз сыграет в финале Лиги чемпионов

    Теги Ювентус Реал Мадрид Атлетико примера Испания Лига чемпионов

    «Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей (3:0, 1:2).

    Королевский клуб пробился в финал турнира второй сезон подряд, третий раз за последние четыре года и 15-й – за всю историю (В Кубке чемпионов / Лиге чемпионов).

    Из своих 14 предыдущих финалов «Реал» выиграл 11, в том числе пять последних – в 1998, 2000, 2002, 2014 и 2016 годах.

    В финале мадридцы сыграют 3 июня в Кардиффе против «Ювентуса».

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