Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 4,7 млрд рублей

    Теги бизнес ЧМ-2018

    Правительство РФ опубликовало постановление о внесении изменений в подготовку к ЧМ-2018 и увеличение расходов на 4,7 миллиарда рублей.

    Расходы на реализацию программы увеличились с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей.

    Из федерального бюджета будет выделено 355,16 млрд, из региональных бюджетов – 92,21 млрд, а юридическими лицами – 196,18 млрд.

    Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться