Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 4,7 млрд рублей

Правительство РФ опубликовало постановление о внесении изменений в подготовку к ЧМ-2018 и увеличение расходов на 4,7 миллиарда рублей.

Расходы на реализацию программы увеличились с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей.

Из федерального бюджета будет выделено 355,16 млрд, из региональных бюджетов – 92,21 млрд, а юридическими лицами – 196,18 млрд.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.