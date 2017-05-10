Форвард «Барселоны» высказался за скорое продление соглашения с партнером по команде Лионелем Месси, который через год может стать свободным агентом.

«Я играю с Лео четвертый год и не перестаю учиться у него каждый день – как бить по мячу, как не терять концентрацию во время матчей… Месси – с другой планеты.

Надеюсь, что он продлит контракт и что руководство «Барсы» работает над тем, чтобы Лео продолжал играть за нас», – сказал Неймар.

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