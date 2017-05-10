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    Леонардо Бонуччи: «Ювентусу» по силам выиграть ЛЧ. Мы хорошо играем в защите и почти всегда забиваем»

    Теги Монако Леонардо Бонуччи Ювентус Лига чемпионов

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над «Монако» (2:1, первая игра – 2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «Мы здорово прибавили за последние два года. «Ювентус» уже ни для кого не сюрприз. Жаль, что пропустили сегодня, потеряли концентрацию. Гол в наши ворота давно назревал – надо усвоить урок и прибавлять. В Лиге чемпионов нельзя терять концентрацию, в противном случае наказание неминуемо.

    Не сомневаемся, что нам по силам победить в Кардиффе. Эта команда более зрелая, чем та, что играла в берлинском финале. Мы хорошо играем в защите и почти всегда забиваем», – сказал Бонуччи.

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    • Реал
      36%

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