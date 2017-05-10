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    Массимилиано Аллегри: «Рад за парней, они вышли в финал, но мы еще ничего не выиграли»

    Теги Монако Ювентус Лига чемпионов Массимилиано Аллегри

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от победы над «Монако» (2:1, 2:0) и предстоящем финале Лиги чемпионов.

    «Я рад за парней, они вышли в финал, но с завтрашнего дня надо снова собраться, потому что мы еще ничего не выиграли.

    Мне никаких лавров не надо. Я делаю свою работу, делаю ее спокойно и с желанием. Меня волнует лишь то, как добиться результата, используя качества моих игроков. Мне очень нравится тренировать, меня это расслабляет. Когда этот процесс больше не доставляет удовольствия и чувствуешь напряжение - значит, время что-то менять. 

    Должен сказать, фол Глика на Игуаине и пропущенный гол привели нас в чувство. Мы поняли, что игра еще не окончена, надо продолжать работу. При подаче углового нужно было действовать собраннее, не дать им забить. Думаю, эта стычка с Гликом и в самом деле разбудила «Ювентус».

    Джиджи прав, мы в финале и должны попытаться его выиграть. Надеюсь, это наш год. Мне кажется, у «Ювентуса» отличные шансы победить в Лиге чемпионов.

    Необходимо было действовать более собранно, лучше контролировать мяч, но в этом месяца у нас еще есть важные матчи: нужно добиться результата в игре с «Ромой», а потом еще финал Кубка Италии с «Лацио».

    Всегда сложнее играть в двухматчевом противостоянии. В одной игре игра ты должен сконцентрировать все внимание на деталях, поскольку именно от них все зависит», – отметил Аллегри. 

     

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