Игорь Албин: «Поле «Крестовского» к матчу «Зенит» – «Краснодар» готово»
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о возможном переносе матча «Зенит» – «Краснодар» с «Крестовского» на стадион «Петровский» из-за плохого качества поля.
«По поводу газона – это к футбольному клубу «Зенит». С августа прошлого года газоном занимается «Зенит», все вопросы туда.
Я же повторяю свою позицию, что к матчу с «Краснодаром» газон на арене «Санкт-Петербург» готов, но с августа прошлого года газоном занимается «Зенит».
Есть письменный отчет «Зенита» о состоянии газона и все рекомендации подрядчика «Бамард» выполняются», – заявил Албин.
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