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    Диего Коста: «Я несу ответственность за свое будущее, но это не значит, что я собираюсь в Китай»

    Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Китай Диего Коста Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Нападающий «Челси» Диего Коста опроверг информацию о переходе в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Я несу ответственность за свое будущее, и это не значит, что я собираюсь в Китай», – заявил Коста в эфире DIRECTVSports.

    Ранее сообщалось, что «Челси» рассчитывает выручить от его продажи 90 миллионов евро, а зарплата Косты составит 30 миллионов евро в год.

    В этом сезоне игрок сборной Испании является лучшим бомбардиром «Челси»: на его счету 20 голов в премьер-лиге. 

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