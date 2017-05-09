Нападающий Диего Коста опроверг информацию о переходе в китайский .

«Я несу ответственность за свое будущее, и это не значит, что я собираюсь в Китай», – заявил Коста в эфире DIRECTVSports.

Ранее сообщалось, что рассчитывает выручить от его продажи 90 миллионов евро, а зарплата Косты составит 30 миллионов евро в год.

В этом сезоне игрок сборной Испании является лучшим бомбардиром : на его счету 20 голов в премьер-лиге.