Диего Коста: «Я несу ответственность за свое будущее, но это не значит, что я собираюсь в Китай»
Нападающий «Челси» Диего Коста опроверг информацию о переходе в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Я несу ответственность за свое будущее, и это не значит, что я собираюсь в Китай», – заявил Коста в эфире DIRECTVSports.
Ранее сообщалось, что «Челси» рассчитывает выручить от его продажи 90 миллионов евро, а зарплата Косты составит 30 миллионов евро в год.
В этом сезоне игрок сборной Испании является лучшим бомбардиром «Челси»: на его счету 20 голов в премьер-лиге.
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