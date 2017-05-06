Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Челси» требует у «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за Диего Косту 150 млн евро

    Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Китай Диего Коста Тяньцзинь Цюаньцзянь

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь»  продолжает переговоры с «Челси» о трансфере форварда Диего Косты.

    Сообщается, что лондонцы уведомили китайский клуб о том, что готовы продать 28-летнего испанца не менее чем за 150 миллионов евро – это рекордная сумма для трансферов в мировом футболе.

    Ранее стало известно, что Коста уже согласовал с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» личный контракт с окладом 30 миллионов евро в год, а «Челси» получит за трансфер около 90 миллионов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться