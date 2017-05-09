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    Массимо Каррера: «Главное в Лиге чемпионов – выступить на максимум»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Лига чемпионов Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    «Попасть в групповой этап Лиги чемпионов – это огромное удовлетворение. Кто знает, о чем мы сможем мечтать в случае удачной жеребьевки? Мы подумаем об этом позже. 

    Можно мечтать сколько угодно, но самое главное – выступить на максимум. Команда, какими бы ни были цели, должна всегда стараться пройти как можно дальше, без каких-либо сожалений.

    Если мы выступим хорошо, значит, мы этого заслужили», – сказал Каррера.

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    Как «Спартак» выступит в Лиге чемпионов?

    12395 голосов 38
    • Займет последнее место
      30%
    • Выйдет в Лигу Европы
      35%
    • Выйдет из группы
      35%

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