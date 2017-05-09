Главный тренер Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Попасть в групповой этап Лиги чемпионов – это огромное удовлетворение. Кто знает, о чем мы сможем мечтать в случае удачной жеребьевки? Мы подумаем об этом позже.

Можно мечтать сколько угодно, но самое главное – выступить на максимум. Команда, какими бы ни были цели, должна всегда стараться пройти как можно дальше, без каких-либо сожалений.

Если мы выступим хорошо, значит, мы этого заслужили», – сказал Каррера.