Массимо Каррера: «Главное в Лиге чемпионов – выступить на максимум»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Попасть в групповой этап Лиги чемпионов – это огромное удовлетворение. Кто знает, о чем мы сможем мечтать в случае удачной жеребьевки? Мы подумаем об этом позже.
Можно мечтать сколько угодно, но самое главное – выступить на максимум. Команда, какими бы ни были цели, должна всегда стараться пройти как можно дальше, без каких-либо сожалений.
Если мы выступим хорошо, значит, мы этого заслужили», – сказал Каррера.
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