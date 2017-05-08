Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от празднований чемпионства московской команды.

– С победой в чемпионате России. Как вам живется в новом качестве?

– Спасибо, неплохо. Выспался. Когда проснулся, обнаружил, что под окнами нашей гостиницы идет снег. Для итальянца это не очень привычно в начале мая.

– Думал, встречаете день в Тарасовке: вы сказали накануне, что на утро понедельника у вас назначена тренировка.

– Погорячился, уж извините. Сначала искренне это планировал, но потом понял, что зря так думал. Главное – не сами ошибки, а умение их исправлять. Назначать тренировку на понедельник было делом бессмысленным, а во вторник Россия отмечает великий праздник. Так что возобновим работу со среды.

– Про то, как «Спартак» отмечал победу, написано уже немало. Нет смысла отрицать: погуляли на славу.

– А как вы хотели? Не знаю, как для других, а для меня все получилось спонтанно, и это вдвойне приятно. Заранее я к торжествам не готовился: эмоции захлестнули всех, вот и захотели собраться вместе. И это замечательно!

– Многих игроков вы впервые увидели в таком интересном состоянии. Капитана, например.

– Так и футболисты, наверное, впервые увидели своего тренера в таком радостном настроении. А как иначе, если мы добились такой значимой победы для всех нас?

– Долго отмечали? Голова с утра не болела?

– Признаться, немного болела. Водка – это не про меня, а вот белое вино было. Но чего тут стесняться, если это такой праздник для всех нас? Странно было бы не отметить всем вместе такую победу.

– Все прошло спокойно?

– При мне – точно да. Думаю, что и без меня тоже. В такой ситуации это личное дело каждого из ребят. Профессионал должен сам понимать, когда и как правильно остановиться и не выйти за рамки дозволенного. Сезон еще не окончен, а серьезные тренировки никто не отменял. Так что расслабиться один раз допустимо, но не более того.

– До вашей жены я дозвонился раньше, чем до вас. Она призналась, что давно не испытывала таких сильных эмоций.

– Моя семья – моя крепость. Я рад, что Пинни вернулась в Москву и успела застать все происходящее. Дочери, возможно, прилетят к встрече с «Тереком». Хочется разделить нашу победу со всей семьей.

– Знаете, как «Спартак» будет отмечать чемпионство на своем стадионе?

– Честно говоря, нет. Но уверен, что это будет интересно и незабываемо. Как и все то, что происходит сейчас со мной и с моей семьей в Москве, – сказал Каррера.

Каррера и игроки «Спартака» отмечают победу в РФПЛ