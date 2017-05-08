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    Роман Широков: «Я что, воспитанник или ярый болельщик «Спартака»? Стали чемпионами – поздравляю»

    Теги Спартак Роман Широков Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, в прошлом выступавший за «Спартак», прокомментировал чемпионство московского клуба.

    «Ничего не чувствую. Я что, воспитанник или ярый болельщик «Спартака»? Ну, стали чемпионами – поздравляю. Вот для болельщиков, которые ждали титула 16 лет, это, конечно, событие. Представляю, в какой они сейчас эйфории.

    Кого-то одного выделять не стал бы. Победу в чемпионате должны разделить все вместе: и клуб, и команда, и руководство. Огромное спасибо нужно сказать Леониду Федуну за его терпение, за то, что не бросил клуб в моменты отчаяния, построил прекрасный стадион и модернизировал детско-юношескую школу. Федун долго терпел, и награда нашла своего героя.

    Каких-то игроков привел еще Карпин, но каких-то – уже Каррера. Думаю, здесь также большая заслуга и Аленичева, который больше года работал со «Спартаком». Именно он привел Фернандо, Ещенко и Зобнина», — сказал Широков.

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