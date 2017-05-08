Главный тренер Массимо Каррера поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

«Болельщики «Спартака» были нашим двенадцатым игроком на протяжении всего сезона! И фактор наличия своего стадиона, то есть своего дома, очень помог «Спартаку» выиграть титул.

Здесь смело можно провести параллель с туринским «Ювентусом», который творит чудеса на своем переполненном стадионе при своих болельщиках.

Наши тиффози были с нами все время, не бросали нас в сложные моменты, и мои ребята не могли это не чувствовать. За нас ярко болели дома и в гостях.

Да, у нас хватало проблем по ходу сезона, далеко не всегда у нас получалось показывать то, что хотелось бы, но мои ребята – бойцы. Они всегда старались, а взамен получали любовь своих болельщиков. Я рад этому», – сказал Каррера.