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    Мирча Луческу: «У меня, наверное, первый год такой. Впечатление, что кто-то сглазил»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Терек Мирча Луческу

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Терека» (0:1) в матче 27-го чемпионата России.

    «Сегодня одна команда на поле играла, другая – мешала играть. У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил.

    В этом сезоне потеряли четырех ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжелом поле нам было тяжело созидать… По большому счету соперник сегодня ничего не создал, кроме этого штрафного», — сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

    После поражения от «Терека» «Зенит» лишился шансов стать чемпионом России.

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