«Спартак» стал первым чемпионом России, сменившим тренера по ходу сезона
«Спартак» в сезоне-2016/17 стал первым чемпионом России, у которого по ходу первенства менялся тренер.
Руководство красно-белых уволило Дмитрия Аленичева после вылета команды из Лиги Европы, после чего на его пост был назначен Массимо Каррера.
Ранее команда премьер-лиги, которая меняла тренера по ходу сезона, занимала максимум второе место.
«Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.
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