«Спартак» стал первым чемпионом России, сменившим тренера по ходу сезона

в сезоне-2016/17 стал первым чемпионом России, у которого по ходу первенства менялся тренер.

Руководство красно-белых уволило Дмитрия Аленичева после вылета команды из Лиги Европы, после чего на его пост был назначен .

Ранее команда премьер-лиги, которая меняла тренера по ходу сезона, занимала максимум второе место.

«Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.