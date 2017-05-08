Массимо Каррера: «Не хочу расслабляться, хочу набрать со «Спартаком» 70 очков»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от чемпионства.
- Мы с моей женой Пинни плакали от радости. Смотрели игру «Зенита» в одном московском ресторане, и я страшно переживал до самого финального свистка.
Этот успех – очень важный и приятный результат для всей нашей семьи и для моей карьеры. Счастлив за игроков, за болельщиков, за президента Леонида Федуна. Это наша общая победа.
- Что ждет Массимо Карреру в ближайшем будущем?
- Утренняя тренировка на базе клуба в Тарасовке. У нас еще три матча. Не хочу расслабляться, хочу набрать 70 очков (сейчас у «Спартака» 63 – прим. Sports.ru).
- А в следующем году в Лиге чемпионов, возможно, придется сыграть против Конте.
- Если меня не вышвырнут, конечно, я бы хотел остаться в команде (смеется). В футболе все меняется очень быстро. Нужно постоянно быть готовым ко всему.
Шутки в сторону. Я пока больше ни о чем не думаю. Моя команда – «Спартак», – сказал Каррера в интервью La Gazzetta dello Sport.
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