Игроки «Барселоны Б» насмехались над вылетом «Эспаньола Б» из 3-го дивизиона
Тренер «Эспаньола Б» Давид Халледо раскритиковал поведение игроков «Барселоны Б», которые смеялись над вылетом его команды в четвертый дивизион.
«Возможно, это игроки «Барселоны», но уже завтра они могут оказаться в «Реусе» (клуб сегунды – прим. Sports.ru). Нужно, чтобы все оценили их поведение после матча», – сказал Халледо.
После дерби игроки «Барселоны Б» открыто насмехались над своими соперниками, демонстрируя жесты, символизирующие вылет «Эспаньола Б» из третьего дивизиона.
Los que dicen tener valores se ríen de la situación del Espanyol B con gestos de ‘a Tercera’. #rcde pic.twitter.com/wwZyfF7fvg— Héctor Farrés García (@hector_fg35) 7 мая 2017 г.
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