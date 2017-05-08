Игроки «Барселоны Б» насмехались над вылетом «Эспаньола Б» из 3-го дивизиона

Тренер «Эспаньола Б» Давид Халледо раскритиковал поведение игроков , которые смеялись над вылетом его команды в четвертый дивизион.

«Возможно, это игроки «Барселоны», но уже завтра они могут оказаться в «Реусе» (клуб сегунды – прим. Sports.ru). Нужно, чтобы все оценили их поведение после матча», – сказал Халледо.

После дерби игроки «Барселоны Б» открыто насмехались над своими соперниками, демонстрируя жесты, символизирующие вылет «Эспаньола Б» из третьего дивизиона.