Председатель совета директоров «Эльденсе»: «В ходе игры с «Барселоной Б» два человека спустились с трибун и сказали, что игра будет договорной из-за ставок»

Председатель совета директоров «Эльденсе» Давид Агилар прокомментировал информацию о договорном характере матча с «Барселоной Б» (0:12) в третьем испанском дивизионе.

«После матча мне кто-то позвонил и сказал, что игра была договорной, что есть несколько текстовых сообщений, подтверждающих это и в понедельник или вторник он даст больше информации.

Он сказал, что в ходе игры два человека спустились с трибун и сказали, что игра будет договорной из-за ставок. Один из этих людей был агентом футболиста.

Руководство клуба провело встречу в воскресенье и решил разорвать связи с итальянской инвестиционной группой, которая управляет клубом. В течение 2-3 недель у нас были подозрения, потому что мы видели странные составы, некоторые футболисты не играли», – сказал Агилар.