Тренер «Эльденсе», проигравшего 0:12 «Барселоне Б», арестован по подозрению в коррупции

Испанская полиция арестовала главного тренера «Эльденсе» Филиппо Вито ди Пьерро после поражения в матче третьего испанского дивизиона против (0:12).

Ди Пьерро был задержан по подозрению в коррупции. Сигнал поступил от президента клуба, который после разгрома снялся с чемпионата.

Отметим, что у ди Пьерро нет необходимой лицензии для того, чтобы работать главным тренером в третьем дивизионе. В конце января он возглавил клуб, но номинально главным тренером является Фран Руис Касарес.

Кроме того, полиция арестовала главу итальянской группы инвесторов, сотрудничество с которой «Эльденсе» начал пару месяцев назад, а после этой игры расторг контракт.

Президент «Эльденсе» Давид Агиляр попросил лигу проверить причастность итальянских инвесторов к организации договорных матчей. Адвокат итальянцев подал иск на Агиляра за клевету.

Председатель совета директоров «Эльденсе»: «В ходе игры с «Барселоной Б» два человека спустились с трибун и сказали, что игра будет договорной из-за ставок»

Форвард «Эльденсе»: «Перед игрой с «Барселоной Б» ко мне подошел партнер по команде и сказал: «Игра будет договорной. Ты хочешь играть?»