Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал решение провести первую встречу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» вечером 12 апреля.

«В команде есть игроки, которые легко справились с произошедшим, а есть те, кто волнуется больше. У нас смешанные чувства.

Хотелось бы больше времени для того, чтобы пережить случившееся, но кто-то в Швейцарии уже решил, что нам нужно играть сегодня. Это не совсем справедливо. Но у нас достаточно сильная команда профессионалов», – сказал Тухель.

Встреча «Боруссия» – «Монако» должна была состоятся вчера, однако была перенесена на сегодня в связи с взрывами около автобуса немецкой команды, который направлялся на стадион.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?