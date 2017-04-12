Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Томас Тухель: «Кто-то в Швейцарии решил, что нужно играть сегодня. Это не совсем справедливо»

    Теги Боруссия Дортмунд Монако бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов Томас Тухель

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал решение провести первую встречу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» вечером 12 апреля.

    «В команде есть игроки, которые легко справились с произошедшим, а есть те, кто волнуется больше. У нас смешанные чувства.

    Хотелось бы больше времени для того, чтобы пережить случившееся, но кто-то в Швейцарии уже решил, что нам нужно играть сегодня. Это не совсем справедливо. Но у нас достаточно сильная команда профессионалов», – сказал Тухель.

    Встреча «Боруссия» – «Монако» должна была состоятся вчера, однако была перенесена на сегодня в связи с взрывами около автобуса немецкой команды, который направлялся на стадион. 

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

    Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться