Вратарь Гильерме поделился мыслями после победы в Кубке России.

– Привозить Кубок России на базу – это наша традиция. Здорово, что болельщики могут посмотреть, потрогать его, это очень интересно.

График у нас был тяжелый. Но мы все это понимали, старались не обращать внимания. К финалу шли на автомате, поскольку самовнушение уже не работало. Думаю, надвигавшийся финал помешал нам в двух последних матчах чемпионата с ЦСКА и «Рубином». Хорошо, что на игру с «Уралом» мы собрались, все получилось.

– Судя по концовке матча, эмоции тоже трудно было контролировать?

– Да, это же финал. В футболе бывает всякое, хотя это и не очень красиво. Часто такое случалось и у нас в Бразилии. Иногда даже приходилось участвовать в таких стычках. Но самое главное – то, что мы выиграли трофей.

– Удалось уже отойти от победы?

– Да. До финала на нас давила ответственность. Мы понимали, что трофей должен быть именно нашим. Должны были сделать все что угодно. И мы это сделали. Конечно, перед игрой мы нервничали, но с того момента, как вышли на поле, стало лучше. Команда в Сочи сыграла очень хорошо. Думаю, это лучший матч в сезоне для нас.

– С какими эмоциями «Локомотив» будет выходить на оставшиеся игры?

– Будет еще четыре матча, и каждая из них очень важен. Чемпионат – это наша главная задача сейчас. Мы хотим показать, что команда полностью сконцентрирована после победы в Кубке России.

– Вы чувствуете себя уверенней после завоевания трофея?

– Конечно. После таких игр сложно не чувствовать себя уверенно. Внутри команды все знают, что могут показывать хороший футбол. Последние матчи нам будет играть легче.

– Матч в Екатеринбурге с «Уралом» теперь будет принципиальным?

– Для нас – нет. Игра, которая была, уже прошла.

– Какие были мысли, когда началась потасовка?

– Если честно, то сначала я не понял, что там случилось. Побежал, чтобы разнять ребят, ведь была 90-я минута, зачем драться-то? Как я уже говорил, такие вещи случились не в первый и не в последний раз. Нужно ли наказывать за такое? Нет, не думаю.

– С радостью возвращаетесь в после годичного отсутствия?

– Да! Самое главное, что мы получили от Кубка России – это путевка в Европу. Очень хорошо, когда ты играешь на таком уровне. Думаю, если мы будем выкладываться в каждом матче, то можем и далеко зайти. Куда? Четвертьфинал, полуфинал – мы можем это сделать. У нас есть команда. Если бы мы играли всегда, как в Сочи, то у нас получилось бы все и в чемпионате, и в Европе.

– Что скажешь о «Фиште»?

– Великолепный стадион! Там очень хорошая атмосфера. И когда я был со сборной, и сейчас. Но с «Уралом» было даже лучше, ведь я вышел на поле, – сказал футболист.

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