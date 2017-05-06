Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном приглашении в команду голкипера Никиты Медведева.

- От вас наверняка не ускользнул рекорд чемпионата России по сухим минутам, установленный из «Ростова». Рассматривается ли он как кандидат в сборную?

– Во-первых, поздравляю Медведева с рекордной серией, которая, кстати, была бы невозможна без качественных командных действий. Она действительно достойна самого большого уважения. Но на сегодняшний день кандидатуру Медведева мы не рассматриваем.

– Из-за того, что до ноября нынешнего сезона Медведев никогда не выступал даже в , и рывок прямиком в сборную может оказаться для него преждевременным? Или из-за того, что «Ростов» – это особая модель, где голкиперу приходится легче из-за всей командной модели, соориентированной на оборону?

– Роль играет все в совокупности. Да, в России «Ростов» не пропускает всю весну, и это не может не вызывать уважения. Но существует и объективная статистика еврокубковых матчей. Команда в целом евросезон провела успешно, но если в чемпионате страны она бьет сухие рекорды, то в Европе, если мне не изменяет память, из 14 встреч на ноль провела лишь 3. А в 11 других пропущено порядка 17 – 18 голов. Кстати, в подобном ключе можно говорить и о «Зените», «Краснодаре», ЦСКА и даже , сыгравшем всего два матча в еврокубках.

Тем не менее, обязательно будем дальше наблюдать за Медведевым, как и за остальными россиянами. У нас все-таки уже достаточно давно сформировался круг кандидатов, из которого пока и исходим. Но в футболе часто все меняется. Подтверждать свой уровень надо всем, – сказал Черчесов.

В нынешнем сезоне Медведев стал рекордсменом чемпионата России по продолжительности сухой серии, побив достижение Руслана Нигматуллина.