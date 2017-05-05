Славен Билич: «Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать, что «Тоттенхэм» играет в лучший футбол в АПЛ»
Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич перед матчем с «Тоттенхэмом» высоко отозвался об игре соперника.
«Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать, что «Тоттенхэм» играет в лучший футбол в АПЛ.
Но мы к этому готовы», – сказал Билич.
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