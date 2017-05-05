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    Славен Билич: «Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать, что «Тоттенхэм» играет в лучший футбол в АПЛ»

    Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Славен Билич Тоттенхэм

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич перед матчем с «Тоттенхэмом» высоко отозвался об игре соперника.

    «Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать, что «Тоттенхэм» играет в лучший футбол в АПЛ.

    Но мы к этому готовы», – сказал Билич.

    Славен Билич: «Когда смотрю на «Тоттенхэм», становится интересно, как «Челси» смог так оторваться»

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