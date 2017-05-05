Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич перед матчем с высоко отозвался об игре соперника.

«Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать, что играет в лучший футбол в АПЛ.

Но мы к этому готовы», – сказал Билич.

Славен Билич: «Когда смотрю на «Тоттенхэм», становится интересно, как «Челси» смог так оторваться»