Вице-губернатор Петербурга Албин про Навального и «Зенит-Арену»: «Леха, хорош брехать!»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отреагировал на расследование основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального о том, что реальная стоимость стадиона отличается от заявленной городскими властями.

«Мне стали поступать смс-сообщения и мобильные месседжи о том, что одно известное в России трепло опять «отжигает». Не будучи поклонником этого персонажа сомнительной креативности, я долго не реагировал, пока кто-то не уточнил – на этот раз «жжет про «Зенит-Арену».

И я впервые вечером, после работы, посмотрел перл от брехливого автора с загребущими руками и немигающим взглядом.

Нашел сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актеру самиздатовского киносериала: Леха, хорош брехать!» – написал Албин в фейсбуке.

Полный текст заявления Албина

Алексей Навальный: «Зенит-Арена» стоит не 43, а 48 млрд рублей. И это минимальная оценка»