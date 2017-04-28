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    Вице-губернатор Петербурга Албин про Навального и «Зенит-Арену»: «Леха, хорош брехать!»

    Теги Крестовский стадионы Алексей Навальный политика Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отреагировал на расследование основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального о том, что реальная стоимость стадиона «Крестовский» отличается от заявленной городскими властями. 

    «Мне стали поступать смс-сообщения и мобильные месседжи о том, что одно известное в России трепло опять «отжигает». Не будучи поклонником этого персонажа сомнительной креативности, я долго не реагировал, пока кто-то не уточнил – на этот раз «жжет про «Зенит-Арену».

    И я впервые вечером, после работы, посмотрел перл от брехливого автора с загребущими руками и немигающим взглядом.

    Нашел сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актеру самиздатовского киносериала: Леха, хорош брехать!» – написал Албин в фейсбуке.

    Полный текст заявления Албина

    Алексей Навальный: «Зенит-Арена» стоит не 43, а 48 млрд рублей. И это минимальная оценка»

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