У стадиона «Крестовский» вывесили баннер «Зенытик» и портрет Луческу
Неподалеку от стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге появились насмешливые баннеры.
На одном из полотнищ написано слово «Зенытик», которое выполнено в виде эмблемы «Зенита». Рядом вывешен карикатурный портрет тренера петербургской команды Мирчи Луческу.
Баннеры были замечены на московском стадионе «Открытие Арена» во время матча «Спартак» – «Зенит» (2:1). Вероятно, их вывесили у «Крестовского» болельщики столичной команды, проживающие в Санкт-Петербурге.
Луческу по ходу сезона неоднократно жаловался на судейство и упоминал в интервью «Спартак».
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