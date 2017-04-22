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    У стадиона «Крестовский» вывесили баннер «Зенытик» и портрет Луческу

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия болельщики Мирча Луческу фото Крестовский

    Неподалеку от стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге появились насмешливые баннеры.

    На одном из полотнищ написано слово «Зенытик», которое выполнено в виде эмблемы «Зенита». Рядом вывешен карикатурный портрет тренера петербургской команды Мирчи Луческу.

    Баннеры были замечены на московском стадионе «Открытие Арена» во время матча «Спартак» – «Зенит» (2:1). Вероятно, их вывесили у «Крестовского» болельщики столичной команды, проживающие в Санкт-Петербурге.

    Луческу по ходу сезона неоднократно жаловался на судейство и упоминал в интервью «Спартак».

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