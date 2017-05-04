Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, когда будет возможно провести матч КХЛ на открытом воздухе на стадионе «Зенита».

– Мы обязательно проведем матч на открытом воздухе на стадионе «Зенита». Единственное, выяснилось, что пока поле так легко не выдвигается и не задвигается.

И Кубок конфедераций на носу. Поэтому в этом году точно не проведем, там чемпионат мира, а вот после него, осенью 2018-го уже будет реально провести такой матч.



– Кто будет соперником?

– Это должно быть дерби. А дерби у нас это и СКА – ЦСКА, это и СКА – «Динамо», это и СКА – «Магнитка». Если бы я единолично мог выбирать, то навязал бы матч СКА – ЦСКА, – сказал Медведев.