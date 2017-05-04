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    Александр Медведев: «Осенью 2018-го реально провести хоккейный матч на стадионе «Зенита». Я бы навязал матч СКА – ЦСКА»

    Теги Зенит ЦСКА СКА Александр Медведев КХЛ Крестовский

    Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, когда будет возможно провести матч КХЛ на открытом воздухе на стадионе «Зенита».

    – Мы обязательно проведем матч на открытом воздухе на стадионе «Зенита». Единственное, выяснилось, что пока поле так легко не выдвигается и не задвигается.

    И Кубок конфедераций на носу. Поэтому в этом году точно не проведем, там чемпионат мира, а вот после него, осенью 2018-го уже будет реально провести такой матч.

    – Кто будет соперником?

    – Это должно быть дерби. А дерби у нас это и СКА – ЦСКА, это и СКА – «Динамо», это и СКА – «Магнитка». Если бы я единолично мог выбирать, то навязал бы матч СКА – ЦСКА, – сказал Медведев.

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