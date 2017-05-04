Сборная России остается на 61-е месте в рейтинге ФИФА

Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам выступлений команд в апреле.

В топ-73 за месяц произошло только одно изменение – Словакия опустилась на одну строчку и занимает 24-е место.

Сборная России сохранила за собой 61-е место.

Топ-10 сборных:

1 (-). Бразилия

2 (-). Аргентина

3 (-). Германия

4 (-). Чили

5 (-). Колумбмя

6 (-). Франция

7 (-). Бельгия

8 (-). Португалия

9 (-). Швейцария

10 (-). Испания

61 (-). Россия

Зачем сборной России Кубок конфедераций