Сборная России остается на 61-е месте в рейтинге ФИФА
Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам выступлений команд в апреле.
В топ-73 за месяц произошло только одно изменение – Словакия опустилась на одну строчку и занимает 24-е место.
Сборная России сохранила за собой 61-е место.
Топ-10 сборных:
1 (-). Бразилия
2 (-). Аргентина
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Колумбмя
6 (-). Франция
7 (-). Бельгия
8 (-). Португалия
9 (-). Швейцария
10 (-). Испания
61 (-). Россия
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