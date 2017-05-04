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    Сборная России остается на 61-е месте в рейтинге ФИФА

    Теги сборная России сборная Словакии рейтинги ФИФА

    Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам выступлений команд в апреле.

    В топ-73 за месяц произошло только одно изменение – Словакия опустилась на одну строчку и занимает 24-е место.

    Сборная России сохранила за собой 61-е место.

    Топ-10 сборных:

    1 (-). Бразилия

    2 (-). Аргентина

    3 (-). Германия

    4 (-). Чили

    5 (-). Колумбмя

    6 (-). Франция

    7 (-). Бельгия

    8 (-). Португалия

    9 (-). Швейцария

    10 (-). Испания

    61 (-). Россия

    Зачем сборной России Кубок конфедераций

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