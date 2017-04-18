«Боруссия» Д хочет купить Ляказетта в случае ухода Обамеянга

Форвард Александр Ляказетт привлек внимание очередного топ-клуба.

Сообщается, что вслед за «Атлетико» и «Арсеналом» 25-летний француз попал в сферу интересов дортмундской .

Немецкий клуб попытается приобрести Ляказетта в случае ухода , на которого претендует «Реал».

Ляказетт по окончании сезона намерен сменить клуб. «Лион» оценивает его трансфер в 60 миллионов евро.

Ранее стало известно, что он уже дал согласие на переход в «Атлетико».

В 39 матчах текущего сезона нападающий забил 30 голов.