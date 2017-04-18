«Боруссия» Д хочет купить Ляказетта в случае ухода Обамеянга
Форвард «Лиона» Александр Ляказетт привлек внимание очередного топ-клуба.
Сообщается, что вслед за «Атлетико» и «Арсеналом» 25-летний француз попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».
Немецкий клуб попытается приобрести Ляказетта в случае ухода Пьер-Эмерика Обамеянга, на которого претендует «Реал».
Ляказетт по окончании сезона намерен сменить клуб. «Лион» оценивает его трансфер в 60 миллионов евро.
Ранее стало известно, что он уже дал согласие на переход в «Атлетико».
В 39 матчах текущего сезона нападающий забил 30 голов.
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