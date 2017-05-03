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    Василий Уткин: «Павлюченко с Ари из одной пачки контрацептивов»

    Теги Локомотив Роман Павлюченко Василий Уткин Кубок России Урал Ари

    Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о словах форварда «Урала» Романа Павлюченко в адрес нападающего «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2).

    «Мы любим Павлюченко, но не за то, что он умный. О таком Павлюченко мы не знаем. Ну наговорил человек, подумаешь, сорок бочек арестантов.

    Они с Ари оба из одной пачки контрацептивов. У одного нет нервов, у другого – мозгов. Все нормально. Павлюченко – один из тех, кто хотел подрезать мне язык, но ничего страшного.

    Ари заслуживает всяческого порицания, но то, что Рома не умеет выражать свои мысли во время невзгоды, это все знают», – сказал Уткин.

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