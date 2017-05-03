Нападающий Ари рассказал о своем участии в драке в финале Кубка России с «Уралом» (0:2).

– Признаюсь, что действовал жестко, но только потому, что конфликт начал игрок .

На какой-то момент все успокоились. Но потом я увидел, что соперники начали толкать ! Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и , бьют.

Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову.

- Что ответите Павлюченко, который много гадостей о вас наговорил?

– Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову, – сказал Ари.

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