Игоря Денисова не было на награждении и праздновании «Локомотива»

Полузащитник Игорь Денисов отсутствовал на церемонии награждения после победы в Кубке России.

Опорник, забивший победный гол в финальном матче с (2:0), сразу же после финального свистка направился в раздевалку, а затем покинул стадион, не дожидаясь празднований с командой.

По информации «Спорт-Экспресса», Денисов спешил к семье, поэтому сразу улетел из Сочи. Рейс с «Локомотивом» отправился в Москву только после полуночи.