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    Игоря Денисова не было на награждении и праздновании «Локомотива»

    Теги Локомотив Игорь Денисов Кубок России Урал

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов отсутствовал на церемонии награждения после победы в Кубке России.

    Опорник, забивший победный гол в финальном матче с «Уралом» (2:0), сразу же после финального свистка направился в раздевалку, а затем покинул стадион, не дожидаясь празднований с командой.

    По информации «Спорт-Экспресса», Денисов спешил к семье, поэтому сразу улетел из Сочи. Рейс с «Локомотивом» отправился в Москву только после полуночи.

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