Зинедин Зидан: «Говорить о Роналду нечего, он сам о себе заявляет»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «Атлетико» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Мы еще ничего не выиграли. Сейчас все наши мысли связаны с субботним матчем. Нас ждет важнейшая игра в чемпионате.
Что я могу сказать о Роналду? Ничего. Говорить о нем нечего, он сам о себе заявляет.
Сегодня счастлив не только я один. Ребята сыграли феноменально. Мы блистательно провели первый час игры и в итоге забили 3 гола.
Роналду забил свой 400-й гол за «Реал»? Я завидую», – сказал Зидан.
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