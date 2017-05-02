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    Криштиану Роналду: «Забивать – моя задача. Команда играла хорошо весь матч, голы – логичный результат»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Атлетико примера Испания Лига чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), поделился мнением о прошедшей игре. 

    «Нужно поздравлять не только меня, а всю команду, которая провела замечательную игру.

    Забивать – моя задача. Мы играли хорошо с самого начала и до конца матча, и голы стали логичным результатом. 

    Конечно, я очень доволен этими голами. Но главное – что команда провела цельный матч. 

    У нас теперь хорошее преимущество, но еще ничего не решено. «Атлетико» – очень сильный соперник, нам надо быть сосредоточенными в ответном матче», – сказал португалец. 

    Роналду оформил второй хет-трик подряд в Лиге чемпионов и стал рекордсменом по голам в полуфинале. 

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