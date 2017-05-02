Нападающий Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с (3:0), поделился мнением о прошедшей игре.

«Нужно поздравлять не только меня, а всю команду, которая провела замечательную игру.

Забивать – моя задача. Мы играли хорошо с самого начала и до конца матча, и голы стали логичным результатом.

Конечно, я очень доволен этими голами. Но главное – что команда провела цельный матч.

У нас теперь хорошее преимущество, но еще ничего не решено. «Атлетико» – очень сильный соперник, нам надо быть сосредоточенными в ответном матче», – сказал португалец.

Роналду оформил второй хет-трик подряд в Лиге чемпионов и стал рекордсменом по голам в полуфинале.

Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах