Андрей Будогосский о видеоповторах: «Не хочу выглядеть человеком, который упирается рогами»
Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский высказался о возможности использования видеоповторов.
«Система должна помочь судьям в принятии правильного решения. Сергей Николаевич Галицкий был инициатором того, чтобы такая система появилась на стадионе в Краснодаре.
На бюро исполкома РФС Виталий Леонтьевич Мутко говорил, что на Кубке конфедераций будут установлены технические новшества. Он постарается изучить возможность внедрения других новшеств, чтобы облегчить работу судей и сделать ее более четкой в плане отсутствия ошибок. Это могут быть не видеоповторы, а что-то другое. Просто надо выбрать оптимальный вариант по цене, эффективности и простоте использования.
Я не хочу выглядеть человеком, который упирается рогами. Если увижу, что система действительно поможет достичь минимума судейских ошибок, то почему бы нет? При этом самое главное, чтобы футбол оставался футболом, а судейство – судейством», – сказал функционер.
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