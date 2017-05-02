Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко высказался в пользу применения видеоповторов.

«Я за видеоповторы, уже говорил об этом. Но это достаточно ощутимые финансовые влияния, на мой взгляд, РФС не обладает такими возможностями», – описал ситуацию функционер.

По словам Бутенко, оборудование только для одного стадиона обойдется в 200 тысяч евро. Потребуются также расходы на эксплуатацию систем.

Функционер добавил, что на нескольких аренах, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций, аппаратуру установит ФИФА.

«Тогда на этих стадионах можно будет тестировать. Механизм использования нужно разработать», – сказал Бутенко.

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