Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский отреагировал на заявление .

– Честно говоря, у нас сейчас есть проблема другая – получил травму Саша Егоров. Неизвестно, во что это выльется.

– То есть он не будет судить концовку чемпионата?

– Трудно сказать. Он позвонил, идет на обследование. У него с рукой проблемы. Когда работал резервным, с трудом поднимал табличку.

– Как реагируете на заявление «Краснодара» – в частности, на посыл о том, что матчи «быков» судит рефери из Ростова?

– Уже не раз говорил, что доверяю всем судьям. Есть положение, по которому судья ФИФА может судить матчи местной команды с какой-либо другой. У меня нет оснований кого-то подозревать и не доверять.

Для нас ничего нового в написанном в заявлении нет – мы эти моменты или рассматривали, или будем рассматривать. Если судьи ошиблись, рассмотрим в соответствии с нормативными документами на контрольно-квалификационной комиссии.

– «Краснодар» призвал другие клубы не работать с судьями. О чем это говорит?

– Трудно сказать, как толковать эту фразу, в каком контексте. Я доверяю всем судьям, которые у нас в обойме. И хочется верить, что нравственная сторона этих людей на должном уровне.

Не время и не место выступать с подобными заявлениями. Создается впечатление, что, когда появляется проблема в клубе, появляются такие публикации эпистолярного жанра. Отношусь к ним спокойно, это право клуба, – сказал функционер.

«Краснодар» ранее выразил недовольство работой ростовских лайнсменов Романа Усачева и Дмитрия Березнева, обслуживавших матч с «Анжи» (0:0). Главным арбитром игры был Владимир Сельдяков.

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