Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о матче ЦСКА – (1:2).

«Посмотрел матч ЦСКА и «Спартака». Получилось настоящее дерби. Играли две равные команды. Армейцы в начале матча доминировали, но потом «Спартак» перехватил инициативу. В целом матчи получился – команды показали футбол высокого уровня.

Вы же понимаете, что сейчас невозможно делать прогнозы. Осталось еще четыре тура, сегодня еще играет «Зенит». Формально разыгрываются 12 очков.

Поздравим «Спартак», когда будет ясно, что его уже точно не догнать. Вот «Бавария» уже стала досрочно чемпионом, а «Спартак» еще нет. Ясно, что команда на ходу, и вероятность того, что она упустит титул, мала. Но это футбол, поэтому давайте подождем», – сказал Мутко.