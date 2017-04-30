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    Виктор Гончаренко: «Разбивать игру на отрезки было выгоднее «Спартаку», но наши болельщики этому поспособствовали»

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия болельщики Виктор Гончаренко

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:2).

    – Такие игры нравятся болельщикам. Потрясающая аура, сумасшедший накал. Если не брать счет и результат, то много позитивного было у нас. А еще в таких играх многое решают ошибки, вынужденные или невынужденные. Второй гол – ляп, который трудно объясним.

    – Что скажете об игре Фернандеса?

    – Марио на своем фланге много моментов создал, но через 15-20 минут «Спартак» перестроился. Зобнин фактически стал играть защитника.

    – Что с Дзагоевым случилось?

    – Утром он был готов играть, но после разминки ситуация изменилась.

    – Судья дважды останавливал игру из-за болельщиков. Вам это было явно не на руку

    – Понятно, что при таком счете затягивать матч и разбивать его на отрезки выгоднее тому, кто ведет в счете. Увы, наши болельщики поспособствовали тому, чтобы остановок было еще больше, – сказал Гончаренко.

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