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    «МЮ» установил рекорд АПЛ – 14 ничьих в сезоне

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Суонси рекорды Гюльфи Сигурдссон

    В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью со «Суонси» (1:1).

    Таким образом, клуб из Манчестера выдал рекордную для себя серию – 25 игр без поражений (13 побед, 12 ничьих) в рамках одного сезона в высшем английском дивизионе.

    Кроме того, эта ничья стала 14-й для «МЮ» в нынешнем сезоне. Это рекорд АПЛ.

    Отметим, что 10 ничьих случились дома. «Манчестер Юнайтед» второй раз в истории провел столько ничейных матчей на своем поле в одном чемпионате. В сезоне-1980/81 было 11 игр.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Юнайтед – Суонси 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    30 апреля, 14.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 45, пенальти Руни, 1:1 – 79 Сигурдссон.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Блинд, Байи (Дармиан, 61), Шоу (Валенсия, 9), Янг, Лингард, Эррера, Кэррик, Рэшфорд, Руни (Мхитарян, 80), Марсьяль.
    СуонсиФабианьски, Нотон, Фернандес, Моусон, Кингсли, Ки Сон Ен (Фер, 61), Кэрролл, Бриттон (Монтеро, 65; Ольссон, 72), Сигурдссон, Льоренте, Айю.
    Предупреждения:
    Бриттон (15), Марсьяль (18), Лингард (44), Фернандес (89).

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