«МЮ» установил рекорд АПЛ – 14 ничьих в сезоне
В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью со «Суонси» (1:1).
Таким образом, клуб из Манчестера выдал рекордную для себя серию – 25 игр без поражений (13 побед, 12 ничьих) в рамках одного сезона в высшем английском дивизионе.
Кроме того, эта ничья стала 14-й для «МЮ» в нынешнем сезоне. Это рекорд АПЛ.
Отметим, что 10 ничьих случились дома. «Манчестер Юнайтед» второй раз в истории провел столько ничейных матчей на своем поле в одном чемпионате. В сезоне-1980/81 было 11 игр.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 30 апреля, 14.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 1:0 – 45, пенальти Руни, 1:1 – 79 Сигурдссон.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Блинд, Байи (Дармиан, 61), Шоу (Валенсия, 9), Янг, Лингард, Эррера, Кэррик, Рэшфорд, Руни (Мхитарян, 80), Марсьяль.
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Суонси –
Фабианьски, Нотон, Фернандес, Моусон, Кингсли, Ки Сон Ен (Фер, 61), Кэрролл, Бриттон (Монтеро, 65; Ольссон, 72), Сигурдссон, Льоренте, Айю.
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