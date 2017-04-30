«МЮ» установил рекорд АПЛ – 14 ничьих в сезоне

В матче 35-го тура чемпионата Англии на «Олд Траффорд» сыграл вничью со «Суонси» (1:1).

Таким образом, клуб из Манчестера выдал рекордную для себя серию – 25 игр без поражений (13 побед, 12 ничьих) в рамках одного сезона в высшем английском дивизионе.

Кроме того, эта ничья стала 14-й для «МЮ» в нынешнем сезоне. Это рекорд АПЛ.

Отметим, что 10 ничьих случились дома. «Манчестер Юнайтед» второй раз в истории провел столько ничейных матчей на своем поле в одном чемпионате. В сезоне-1980/81 было 11 игр.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ