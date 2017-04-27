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    Британское антидопинговое агентство взяло пробы у 18-летних футболистов в Санкт-Петербурге

    Теги РФПЛ допинг РУСАДА антидопинговое агентство Великобритании

    Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) взяло допинг-пробы после очередного тура первенства Санкт-Петербурга среди детско-юношеских команд первой лиги (до 18 лет).

    Пробы сдали четыре футболиста (1999-2000 г.р.), игравшие в матче «Динамо» – «Алмаз-Антей» 23 апреля. Результаты тестов будут известны в течение нескольких дней.

    UKAD проводит тестирование на допинг на территории России в период приостановления аккредитации РУСАДА. В сезоне-2016/2017 агентство не взяло ни одной пробы у игроков клубов РФПЛ.

    14 апреля РФПЛ разослала всем клубам лиги письмо, в котором предупредила о начале со второго квартала 2017 года внесоревновательного допинг-тестирования UKAD.

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