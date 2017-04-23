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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Албин: «Нам не удалось пробудить поле, мы северная страна»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Урал Крестовский стадионы Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал состояние поля стадиона «Крестовский» после матча «Зенит» – «Урал» (2:0).

    «С газоном все хорошо! Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций!

    Проблем нет! Нам не удалось его «пробудить», мы северная страна! Газон банально спит, зима! Но мы его пробудим!

    Это будет лучшее поле в России!» – написал Албин в социальной сети Facebook.

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