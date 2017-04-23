Вице-губернатор Санкт-Петербурга Албин: «Нам не удалось пробудить поле, мы северная страна»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал состояние поля стадиона «Крестовский» после матча – «Урал» (2:0).

«С газоном все хорошо! Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций!

Проблем нет! Нам не удалось его «пробудить», мы северная страна! Газон банально спит, зима! Но мы его пробудим!

Это будет лучшее поле в России!» – написал Албин в социальной сети Facebook.

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