Бюджет «Рубина» в сезоне-2016/17 составил 7 миллиардов рублей

Группа компаний «ТАИФ» выделяет на поддержку массового и профессионального спорта, а также популяризацию здорового образа жизни в Татарстане более 10 миллиардов рублей.

Автор и ведущий программы «Семь дней» на телеканале «ТНВ» Ильшат Аминов сообщил, что бюджет казанского в сезоне-2016/17 составляет 7 миллиардов рублей (125 миллионов долларов) .

Эта сумма почти идентична той, которую тратит лидирующий в чемпионате России .

В марте 2016 года президент Ильсур Метшин рассказывал, что клуб сократил бюджет до 50 миллионов евро.

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