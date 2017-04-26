Бюджет «Рубина» в сезоне-2016/17 составил 7 миллиардов рублей
Группа компаний «ТАИФ» выделяет на поддержку массового и профессионального спорта, а также популяризацию здорового образа жизни в Татарстане более 10 миллиардов рублей.
Автор и ведущий программы «Семь дней» на телеканале «ТНВ» Ильшат Аминов сообщил, что бюджет казанского «Рубина» в сезоне-2016/17 составляет 7 миллиардов рублей (125 миллионов долларов) .
Эта сумма почти идентична той, которую тратит лидирующий в чемпионате России «Спартак».
В марте 2016 года президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказывал, что клуб сократил бюджет до 50 миллионов евро.
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