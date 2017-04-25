Главный тренер Массимо Каррера проанализировал победу в матче 25-го тура премьер-лиги против (1:0), передает корреспондент Sports.ru Михаил Сапрыкин.

– Безусловно, нелегко играть через второй день на третий, чувствуется усталость. Осталось 5 матчей: у кого больше желания, тот и победит.

Сегодня мы провели хороший матч. Было непросто играть против команды, которая закрывалась на своей половине поля. Безусловно, мы можем играть лучше. Но на данный момент это очень важные 3 очка.

Думаю, в следующем году никто и не вспомнит, как мы сыграли с . Важно будет только то, какое место мы займем по итогам чемпионата.

- Готовы ли Зе Луиш и Луис Адриано к матчу с ЦСКА?

– Увидим на тренировках, определимся в течение недели.

- В команде непростая психологическая ситуация после поражений?

– Так как я сам много играл, знаю, что такое порой происходит. Позитивный момент не в проигрыше, а в моментальной реакции на него. Сегодня мы смогли хорошо отреагировать на поражение от «Ростова».

У нас не всегда получается выигрывать с крупным счетом. Но сегодня у команды присутствовал боевой дух, и мы боролись до конца.

Фернандо играл, потому что был в хорошей физической форме, иначе бы он не вышел. Вышли с двумя опорниками, и они по очереди садились ближе к обороне.

Тигиев вышел вместо , потому что Александр устал. «Урал» атаковал больше по левому флангу.

- Почему были недовольны Ещенко?

– Он совершил фол, которого можно было избежать. Стандарт, который мы получили, мог быть опасен.

В центре защиты предпочитаю использовать Джикию. Он показывает хороший футбол, неплохо сыгрался с Ташчи. Это просто тактический выбор, других причин нет.

Кутепов потерял место в составе не из-за ошибок. Ошибается тот, кто играет в футбол. Все совершают ошибки, тренеры в том числе. Если я посчитаю, что Кутепов должен играть, я не буду обращать внимание на его ошибки. Стартовый состав я выбираю, ориентируясь на игру соперника, на поведение игроков и выступления на тренировках.

проводит отличный чемпионат, это универсальный игрок. Куда бы я его не поставил, он отлично себя показывает. Думаю, он станет выдающимся игроком.

Мы пробовали простреливать с флангов, и забивают в таких случаях не только высокие игроки. Порой это делает тот, у которого есть чутье. Но вы можете посоветовать другую тактику. Подсказывайте, – сказал Каррера.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.