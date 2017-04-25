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    «Интер» предложил Симеоне 4-летний контракт, тренер может выдвинуть свои условия по зарплате

    Теги Интер Атлетико серия А Италия примера Испания Диего Симеоне возможные трансферы

    Руководство «Интера» по-прежнему заинтересовано в услугах главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    Китайский холдинг Suning Group предлагает специалисту 4-летний контракт, условия по зарплате может выдвинуть сам Симеоне. Также тренеру будет предоставлен большой трансферный бюджет.

    Будущее Симеоне в «Атлетико» будет зависеть от итогового выступления команды в Лиге чемпионов. В полуфинале «Атлетико» сыграет с «Реалом».

    «Интер» также рассматривает кандидатуру главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, чей контракт истекает по окончании сезона-2016/17.

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