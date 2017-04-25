«Интер» предложил Симеоне 4-летний контракт, тренер может выдвинуть свои условия по зарплате

Руководство «Интера» по-прежнему заинтересовано в услугах главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Китайский холдинг Suning Group предлагает специалисту 4-летний контракт, условия по зарплате может выдвинуть сам Симеоне. Также тренеру будет предоставлен большой трансферный бюджет.

Будущее Симеоне в «Атлетико» будет зависеть от итогового выступления команды в Лиге чемпионов. В полуфинале «Атлетико» сыграет с «Реалом».

«Интер» также рассматривает кандидатуру главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, чей контракт истекает по окончании сезона-2016/17.